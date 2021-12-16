На фоне пандемии в Италии снизилась рождаемость

С начала пандемии в Италии резко снизилась рождаемость. Об этом со ссылкой на итальянское статистическое агентство ISTAT сообщает АР.
В частности, в январе 2021 года в Италии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за всю историю. Снижение составило 13,6% по сравнению с январем 2020 года — родилось почти на 5 тысяч детей меньше.
Как отмечает ISTAT, после значительных падений также в ноябре и декабре 2020 года мало сомнений в том, какова роль пандемии, и что эта тенденция сохраняется.
В то же время чуть более чем за десять лет рождаемость в Италии снизилась на треть: в 2020 году родилось 404 892 ребенка по сравнению с 576 659 в 2008 году.
Снижение статистики связано с семьями, в которых двое родителей являются итальянцами.korrespondent.net