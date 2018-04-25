На фоне споров Беларуси с Россией по нефти, Литва предлагает альтернативу

«В данный момент иных запросов от Беларуси на импорт сырьевой нефти у нас нет, однако, как мы заявляли ранее, теоретически, если считать с сегодняшнего дня, мы можем перевалить через терминал до 3 млн тонн нефтесырья», – утверждает он.

Этот груз из Клайпедского порта доставит литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.

«Мы постоянно следим за ситуацией на рынке и стремимся предложить клиентам конкурентные решения», – сказал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Белорусская нефтекомпания БНК будет импортировать нефть с норвежского месторождения Йохана Свердрупа, сообщил агентству новостей Reuters белорусский госконцент «Белнефтехим», контролирующий БНК.

Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были отчасти возобновлены.

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» по железной дороге будет доставлено около 80 тыс. тонн норвежской нефти, сообщил Belneftechim.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что Литва может предложить Беларуси альтернативу импорта как нефти, так и газа из России.

Вопросы поставок энергоресурсов министр планирует обсудить во время визита в Минск, который состоится в начале февраля.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей, и один из таких примеров, использование Клайпедского порта и литовских железных дорог», – заявил BNS Л. Линкявичюс в понедельник поздно вечером.

«Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа. Эти вопросы можно будет обсудить во время моего визита в Минск, наряду с другими актуальными вопросами нашей повестки работы», – добавил министр.