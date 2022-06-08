На фоне ухода литовской Kesko Senukai из Беларуси, в офисе ОМА в Минске — обыски, аресты

«Насколько нам известно, белорусские правоохранительные органы задержали руководителей ОМА в Минске», — говорится в комментарии, направленном BNS Kesko Senukai Lithuania.

По данным литовской компании, процесс продажи 50% акций ОМА, косвенно принадлежащих ей еще не завершен: «Поэтому мы не можем оценить влияние действий правоохранительных органов в Беларуси на этот процесс в данный момент».

Как сообщает белорусский портал zerkalo.io, сотрудники КГБ в штатском с оружием, масками и бронежилетами прибыли во вторник утром в здание центрального офиса ОМА в Минске, где также работают руководители компании. По словам очевидцев, обыск в офисе проходил в течение всего дня, в ходе которого у сотрудников были изъяты средства связи.

По данным белорусских СМИ, в других подразделениях компании обысков не проводилось.

Сеть ОМА управляется компанией Romos Holdingas, которой принадлежит 50% акций принадлежат Kesko Senukai. Последняя объявила о приостановке деятельности в Беларуси в мае и планирует завершить продажу своей доли в ОМА в течение нескольких месяцев.

Kesko Senukai Литва ранее заявляла, что прекратила все деловые отношения с Россией в начале войны. Закупки российских и белорусских товаров также приостановлены во всех странах Балтии.

OMA была создана в 2007 году, а ее холдинговая компания Romos Holdingas в 2020 году получила 142,2 млн евро консолидированного дохода — на 2% меньше, чем в 2019 году, понесла 5,1 млн евро убытка (по сравнению с чистой прибылью в размере 8,05 млн евро в 2019 году). На конец 2020 года OMA принадлежало 16 магазинов.

Ранее было объявлено, что 50% плюс одна акция Romos Holding принадлежит SPC Holding of Kesko Senukai Lithuania, остальная часть принадлежит Romos prekyba.

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