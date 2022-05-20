На госпредприятиях – увольнения

«Поскольку клиенты все чаще выбирают альтернативные способы доставки, а их трафик в почтовых отделениях уменьшается, мы приняли решение сократить количество сотрудников», — сказала Аста Сунгайлене, генеральный директор Lietuvos pastas.

Предприятие планирует уволить около 600 человек из 3,7 тыс. работников. На выходные пособия им планируется выделить около 800 тыс. евро.

По словам А.Сунгайлене, основной причиной убыточного года стало изменение структуры доходов, сообщает BNS. «До сих пор наибольшая доля выручки компании приходилась на традиционные почтовые услуги, т.е. на услуги, оказываемые в почтовых отделениях или через почтальонов. Во второй половине 2021 года эти доходы сократились более чем на треть и продолжают сокращаться в этом году», — сказала она.

По словам главы почты, такое падение было вызвано отменой освобождения от уплаты НДС для отправлений из стран, не входящих в ЕС, в июле прошлого года — их поток во втором полугодии 2021 года упал на 64%. При этом нетрадиционные почтовые услуги за год выросли: посылки в почтовых терминалах – на 67%, почтовые услуги международного посредничества – на 126%.

В 2021 году Почта Литвы получила более 111 млн евро доходов — на 0,8% меньше, чем в 2020 году (112 млн евро), и размер убытков составил 6,4 млн евро.

Оппозиция призывает спасать сектор сообщения

Между тем оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы призывает премьера Ингриду Шимоните и делегированных Партией свободы министров незамедлительно искать решения для спасения сектора сообщения, сообщает пресс-служба партии.

После того, как появились сообщения, что Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги) намерены уволить тысячи работников, лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте предупредила, что «такая трата человеческих ресурсов — не выход».

«Сектор сообщения — порт и железные дороги — из-за рекордно сократившегося потока грузов сталкивается с невиданным кризисом. Массовое выдворение работников — это не решение. Я убеждена, что долг государства, особенно во время кризиса, создавать и сохранять рабочие места. Не вижу политической воли переквалифицировать людей, предложить работу в других управляемых государством компаниях. Нет, оказывается удобнее их просто взять и выбросить. Но когда возникает вопрос относительно увольнения министров, у правящих достаточно изобретательности и идей, как этого избежать», — отметила В.Блинкявичюте.

Староста парламентской фракции социал-демократов Гинтаутас Палуцкас обращает внимание на предупреждения, поступающие от самих работников: нет ясности, кто будет обеспечивать безопасность дорог в случае выдворения тысяч работников.

«Поступают сигналы, что неясно, будет ли хватать людей для обеспечения безопасности и обслуживания дорог после такого массового выдворения работников, сколько работников потребуется, если через Литву до Клайпедского порта будут возить зерно с Украины. Ситуация назревала давно — еще летом обращались к министру транспорта и коммуникаций и в Госконтроль по поводу состояния инфраструктуры и безопасности поездов, а тогда таких бед с работающим персоналом не было. Правительство не готово отразить кризис в секторе сообщения, нет планов по новым рынкам, работников выбрасывают на улицу, когда работы — непочатый край», — резюмировал Г.Палуцкас.

Напомним, в конце апреля Литовские железные дороги сообщили, что намерены уволить около 2 тыс. работников. На выходное пособие, по словам компании, будет выделено 6 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ