Nuotrauka BFL/Butautas Barauskas

В Литве в первом квартале банкротств было меньше, чем в январе-марте прошлого года. Однако вызывает озабоченность то, что миллионную помощь государства получают и предприятия, находящиеся на грани банкротства, отметил Госконтроль. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Литве было зафиксировано на 47,5 процента меньше банкротств, сообщает BNS.

Наибольшее количество дел о банкротстве было возбуждено в секторах оптовой и розничной торговли (19,7) и строительства (15,9). По данным Госконтроля, в январе-марте начато 157 процедур банкротства, началась реструктуризация еще четырех предприятий. За период с 25 марта до 28 июня начаты процедуры банкротства еще 181 предприятия, 95 из них в 2020 году было предоставлено 14 млн евро помощи, из которых 12,6 млн евро — отложенные налоги. В первом квартале было зафиксировано на 47,5% банкротств меньше, чем год назад.

По данным Службы управления аудита, учета, оценки имущества и управления неплатежеспособностью, больше всего процедур банкротства было начато в округах крупных городов: в Вильнюсском (49,7%), Каунасском (21,7%) и Клайпедском (7,6%), меньше всего — в Тяльшяйском уезде (1,3%), Таурагском (1,9%), а также Алитусском, Мариямпольском и Утянском (2,5% в каждом округе).

Кроме того, зарегистрированная безработица в стране снижается четвертый месяц подряд. По сравнению с началом года она на 2,3 процента ниже и в мае достигла 6,8 процента. Из 239,5 тысячи зарегистрированных безработных более 100 тысяч – длительно безработные. К длительно безработным относятся лица в возрасте от 25 лет с периодом безработицы более 12 месяцев и молодые люди в возрасте до 25 лет с периодом безработицы более шести месяцев с момента регистрации в Службе занятости.

Число длительно безработных является самым высоким за десятилетие и в 2,6 раза выше, чем год назад. К такому росту могли привести многие факторы: низкая квалификация или ее отсутствие, несоответствие между спросом и предложением рабочей силы в регионах, низкая мобильность населения. Кроме того, с июня прошлого года выплачивается пособие по поиску работы.

Тем временем

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Бизнесу не хватает работников

В связи с нехваткой работников у бизнеса его представители просят премьера разрешить привлечь больше работников из третьих стран. Литовский предпринимательский совет на минувшей неделе обсудил это с премьером Ингридой Шимоните, сообщает BNS.

По словам члена совета, президента Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, больше всего дискуссий на встрече возникло по поводу миграции и нехватки работников.

«Больше всего дискуссий — по поводу нехватки работников, 54 тыс. свободных рабочих мест и о парадоксальной ситуации, когда у нас 112 тыс. безработных, из которых 68 тыс. — структурные безработные, которые не находят работы очень долго. Мы говорили об условиях оплаты, мотивации, как найти работу, переквалифицироваться», — сказал BNS В. Янулявичюс.

По словам В. Янулявичюса, на встрече шла речь и о повышении квалификации и переквалификации тех работников, специальности которых сейчас не так актуальны. По его словам, договорились проводить ежемесячно встречи с премьером.

Также на встрече обсуждалось, как сделать более привлекательным климат для инвесторов в Литве. Кроме того, Литовский предпринимательский совет предлагает отложить уплату налога на прибыль тем, кто инвестирует в высокие технологии, роботизацию и автоматизацию.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ