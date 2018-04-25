На границах Евросоюза снизилось число нелегальных мигрантов

За первое полугодие 2020 года число незаконных пересечений внешних границ Евросоюза существенно снизилось. Об этом сообщает пограничная агентство ЕС Frontex в Twitter во вторник, 14 июля.

«В первой половине этого года количество нелегальных пересечений границы на внешних границах стран Европы уменьшилась почти на одну пятую по сравнению с прошлым годом — до 36 400», — сказано в публикации.

В основном это произошло в связи с пандемией COVID-19, пояснили в ведомстве.

Ранее в ООН заявили, что из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев. Эксперты прогнозируют небольшой прирост количества мигрантов в 2020 году в связи с карантинными ограничениями по всему миру.