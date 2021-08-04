На границе Беларуси и Литвы умер нелегальный мигрант

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На границе Беларуси и Литвы скончался нелегальный мигрант. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бенякони, сообщает Белта со ссылкой на Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси.

Мужчина был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Ему пытались оказать первую помощь, однако он умер на месте.

При осмотре на теле погибшего якобы были обнаружены множественные ушибы.

Предположительно скончавшийся был из Ирака.

Telegram-канал Пул Первого сообщил, что о смерти мужчины доложили Александру Лукашенко.

«Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко взял расследование под личный контроль.