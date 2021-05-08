На границе Литвы – бум нелегальных эмигрантов

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После прошлогодних выборов президента в Беларуси и новым витком ухудшения отношений Литвы с минским режимом, литовские пограничники задерживают все больше нелегальных мигрантов.

В первом квартале этого года госграницу незаконно пересекли 90 нелегальных мигрантов, между тем, до апреля прошлого года их было всего пять, свидетельствуют данные Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), предоставленные BNS.

Основную часть этих мигрантов составили граждане Ирака, их на территории Литвы было задержано 59. В 2020-ом году на территории Литвы не было замечено ни одного иранского нелегального мигранта.

«По данным СОГГЛ, их маршрут может быть таким: граждане Ирака прибывают на самолете в Минск напрямую из Ирака, из Минска далее на автомобиле следуют до границы Литвы. После перехода госграницы и задержания литовскими пограничниками они подают просьбу о предоставлении убежища, хотя чаще всего целью их поездки являются другие страны Евросоюза», – сообщил BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

По данным СОГГЛ, хотя основная часть нелегальных мигрантов являются иракцами, фиксируются и случаи, когда сами белорусы выбирают незаконный путь прибытия в Литву, спасаясь от политической ситуации в этой стране. В Литве они надеются получить убежище и гуманитарную помощь.

В этом году, до конца прошлой недели, незаконно госграницу пересек и попал в Литву 21 белорус. В первом квартале такие случаи не фиксировались.

Г. Мишутис утверждает, что в прошлом году литовские пограничники изменили подход белорусских должностных лиц к предотвращению нелегальной миграции.

«Основное последствие такого изменившегося сотрудничества – осложнилось обеспечение охраны границы на должном уровне, вялая работа белорусской пограничной службы при расследовании пограничных инцидентов», – сообщил он.

По его словам, случаются случаи, когда литовские пограничники фиксируют нарушения и задерживают нарушителей, белорусские должностные лица отказываются встречаться.

«После получения отказа литовская сторона предоставляет доказательства незаконного пересечения границы в письменной форме, которые ведомства соседней страны не признают и требуют дополнительных доказательств. После предоставления дополнительных доказательств и даже после обращения к главному уполномоченному по госгранице факты пересечения границы либо не признают, либо нет реакции на предоставленные факты», – рассказал Г. Мишутис.

В целом в Литве, кроме иракцев и белорусов, было задержано три гражданина Таджикистана, три гражданина Йемена, два гражданина Шри-Ланки и по одному турку и россиянину.