На границе Литвы и Беларуси – очереди грузовиков

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В среду на границе Литвы и Беларуси образовались длинные очереди грузовых машин. По информации начальника Отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, литовские погранпункты работают в обычном режиме, поэтому очереди образовались по причине каких-то действий на белорусской стороне.

По данным Белорусского государственного пограничного комитета на пограничных пунктах с белорусской стороны в очереди ждут около 500 грузовых автомобилей. Самая большая очередь образовалась на КПП Медининкай – здесь ожидают около 250 грузовиков. На КПП в Шальчининкай ждут около 150, а в Райгардасе – около 100 грузовиков.

«Под утро с белорусской стороны в Медининкай ждали около 400 грузовиков, сейчас очередь сократилась. Однако отрезок между белорусским и литовским пропускными пунктами, который неофициально называется нейтральной зоной, пуст и это означает, что белорусы осуществляют у себя процедуры и не пропускают столько автомобилей, сколько мы бы могли проверить», – пояснил BNS Г. Мишутис.

По его словам, системы литовской таможни работают нормально, количество должностных работников также обычное.

«Если бы Беларусь пропускала больше грузовиков, соответственно и мы бы проверяли больше. Если и есть рост ожидающих грузовиков, то проблема не на литовской стороне», – сказал он.

По данным белорусских пограничников, на границе страны с Латвией в очереди стоят около 60 грузовиков, на границе с Польшей очередей нет.