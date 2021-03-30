На границе Литвы и Беларуси ожидает около 1,7 тыс. грузовиков

Фото BFL/ Теодораса Билюнаса

На границе Литвы и Беларуси все еще ожидает около 1,7 тыс. грузовиков, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). За последние сутки их очередь уменьшилась примерно на 300.

По словам представителя службы Рокаса Пукинскаса, по данным на 9 час. вторника, на контрольно-пропускном пункте Мядининкай въезда в Литву из Беларуси ожидает около 400 грузовиков, на пункте Лаворишкес — 615, Шальчининкай — 420, Райгардас — 220 грузовых автомобилей.