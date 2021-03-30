На границе Литвы и Беларуси ожидает около 1,7 тыс. грузовиков

На границе Литвы и Беларуси все еще ожидает около 1,7 тыс. грузовиков, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). За последние сутки их очередь уменьшилась примерно на 300.
По словам представителя службы Рокаса Пукинскаса, по данным на 9 час. вторника, на контрольно-пропускном пункте Мядининкай въезда в Литву из Беларуси ожидает около 400 грузовиков, на пункте Лаворишкес — 615, Шальчининкай — 420, Райгардас — 220 грузовых автомобилей.
«В Мядининкай очереди сокращаются, в Лаворишкес вроде как установился поток, но много нюансов, как перевозчики выбирают дороги, как им распределяют маршруты», — сказал BNS Р. Пукинскас.
На въезде в Беларусь из Литвы на пункте в Мядининкай ожидает 190 грузовиков, в Шальчининкай — 100, в Лаворишкес — 40, на пункте Райгардас очередей нет.
Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом — декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в режиме испытаний.