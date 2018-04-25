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TOP,Новости,Приграничье

На границе Литвы и Польши не осталось очередей грузовиков

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

После того, как польские пограничники реорганизовали процедуры проверки, на литовско-польской границе в четверг не осталось очередей. В среду вечером они еще достигали 35 километров. 

«Причина в том, что сейчас при въезде в Польшу лишь водители польских грузовиков обязаны заполнять анкеты и лица, постоянно проживающие в Польше. Поляки начали измерять температуру в трех пунктах, установленных по дороге, поэтому весь поток абсорбировался за ночь», – сказал BNS представитель по связям с прессой  Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас. 

По его словам, на литовско-белорусской границе очереди также сократились – по данным на 7 часов на КПП Медининкай –Каменный Лог въезда в Литву ожидали около 300 грузовых автомобилей – почти вполовину меньше, чем в среду утром. Въезда в Литву ожидают 60 грузовиков.

С начала карантина до утра четверга из Литвы не разрешено выехать 217 лицам, а въехать в страну – 407. 

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