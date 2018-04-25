На границе Литвы и Польши очереди грузовиков сократились вполовину

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

С открытием второго контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе Литвы и Польши очереди грузовиков за последние сутки сократились вполовину.

В среду утром на КПП Кальвария-Будзиско в очередь грузовиков достигала 20 километров, сообщила Государственная служба охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ).

«По данным на это утро, выезда из Литвы у КПП в Кальварии ожидала очередь в 20 километров. Можно сказать, что она сократилась почти в два раза, по сравнению с положением на прошлые сутки. Вчера в Кальварии очередь достигала 47–50 км», – сказал в среду утром BNS представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас.

Во вторник на втором открытом КПП Лаздияй-Огородники выезда ожидает пятикилометровая очередь транспортных средств. Эта очередь образовалось потому, что часть кальварийского потока направилась сюда.