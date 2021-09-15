На границе Литвы с Беларусью развернули 10 мигрантов, пять задержаны

За сутки в Литву пытались попасть около 10 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, пять человек задержаны, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).
В понедельник количество не впущенных составило 20, а в воскресенье – около 40.
Во вторник иностранцы приближались к границе Литвы с Беларусью в Игналинском и Лазийском районе, в последнем во вторник после обеда слышался выстрел на белорусской стороне.
Во вторник вечером в Игналинском районе литовские пограничники задержали пять лиц без документов, удостоверяющих личность. Место задержания находится в 240 метрах от границы с Беларусью.
Медики осмотрели задержанных, опасности их здоровью не обнаружили. Ночью иностранцы находились на заставе в Пушкяй.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.