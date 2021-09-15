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На границе Литвы с Беларусью развернули 10 мигрантов, пять задержаны

Nuotrauka vrm.lt

За сутки в Литву пытались попасть около 10 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, пять человек задержаны, сообщила в среду  Служба охраны госграницы (СОГГ).  

В понедельник количество не впущенных составило 20, а в воскресенье – около 40.

Во вторник иностранцы приближались к границе Литвы с Беларусью в Игналинском и Лазийском районе, в последнем во вторник после обеда слышался выстрел на белорусской стороне. 

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Во вторник вечером в Игналинском районе литовские пограничники задержали пять лиц без документов, удостоверяющих личность. Место задержания находится в 240 метрах от границы с Беларусью.  

Медики осмотрели задержанных, опасности их здоровью не обнаружили.  Ночью иностранцы находились на заставе в Пушкяй. 

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме. 

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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