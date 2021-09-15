На границе Литвы с Беларусью развернули 10 мигрантов, пять задержаны

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За сутки в Литву пытались попасть около 10 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, пять человек задержаны, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).

В понедельник количество не впущенных составило 20, а в воскресенье – около 40.

Во вторник иностранцы приближались к границе Литвы с Беларусью в Игналинском и Лазийском районе, в последнем во вторник после обеда слышался выстрел на белорусской стороне.