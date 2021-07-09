На границе Литвы с Беларусью, у Друскининкай, возводится проволочное заграждение

Для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов из Беларуси на границе Литвы с этой страной у Друскининкай в пятницу начинают устанавливать проволочное заграждение.
«Военные должны начать установку», – сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
Он утверждает, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров.
«Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок», – сказал представитель СОГГЛ.
За минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержано мигрантов, это первый подобный случай с июля.
С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
По данным СОГГЛ, уже третьи сутки количество таких лиц не превысило 100 человек.
В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1546 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.
Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.