На границе Литвы с Беларусью, у Друскининкай, возводится проволочное заграждение

Он утверждает, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров.

«Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок», – сказал представитель СОГГЛ.

За минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержано мигрантов, это первый подобный случай с июля.

С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По данным СОГГЛ, уже третьи сутки количество таких лиц не превысило 100 человек.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1546 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.