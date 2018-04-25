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На границе Литвы с РФ временно не будут действовать 4 пропускных пункта

Фото VSAT

В связи с работами по надзору за электросетями в Калининградской области временно остановится работа пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Кибартай, Рамонишкес, Панемуне и Ниде.  

Как сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), ограничения движения транспортных средств и лиц будут применяться в различные дни сентября, и будут действовать с 10 до 14 часов по литовскому времени. 

На КПП Кибартай-Чернышевское движение будет остановлено в связи с работами на ЛЭП 9 сентября, с 10 до 14 часов. 

В эти же часы, 12 сентября, временно не будет работать КПП Рамонишкяй-Пограничный.  В пятницу, 13 сентября в это время не будет осуществляться проверка на КПП Панямуне-Советск и движение будет остановлено, это же произойдет 18 сентября на КПП Нида-Морское. 

СОГГЛ утверждает, что подобные проверки ЛЭП в Калининградской области проводятся ежегодно. 

Пограничники рекомендуют лицам, следующим в Калининградскую область, заранее планировать время поездки, а при необходимости выбирать другие маршруты. 

BNS

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