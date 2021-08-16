На границе с Беларусью пограничники «развернули» нескольких мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ).
Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском райнах.
Ни один нелегальный мигрант не был пропущен на территорию Литвы.
Пограничники сообщили, что зафиксированы случаи, когда в страну пытались попасть лица, которые уже пытались перейти границу в неположенном месте.
Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ в среду использовала служебный вертолет и самолеты зарубежных партнеров, Польши и Латвии.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Преимущественно — иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
В пятницу из лагеря нелегальных мигрантов, оборудованного в бывшей школе деревни Веребьеяй Алитусского района Литвы, ушли 32 человека, сообщило Министерство внутренних дел.
«Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция», – сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас.
Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.
Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась и были начаты поиски.
По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.
В пятницу в деревне Веребьеяй Алитусского района были задержаны еще четыре человека.
По словам представителя полиции Алитусского района Кристины Янувичене, они были задержаны, когда полиция на дороге Алитус-Мариямполе остановила для проверки зарегистрированный в Эстонии автомобиль Mercedes-Benz Vito, которым управлял русскоговорящий мужчина.
«Вместе с ним ехали четыре человека, не предъявившие документы, удостоверяющие личность. Их передали сотрудникам Госпогранслужбы », — сказал представитель полиции.
Пограничники продолжат идентифицировать задержанных.
В Литве в выходные было возвращено обратно в Беларусь до полусотни нелегальных мигрантов, в страну по гуманитарным причинам приняты три человека. Еще двое задержаны на территории Литвы, однако не в приграничной зоне.
Департамент госимущества и хозяйства ищет предприятие, которое может установить колючую проволоку «концертину» на двух 5-километровых участках на границе с Беларусью. Объявлены два конкурса. На следующей неделе МВД объявит и конкурс на закупку колючей проволоки и работ по ее установке.
Пограничники Латвии в выходные не впустили в страну 159 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с Беларусью.