На границе с Беларусью пограничники «развернули» нескольких мигрантов

Пограничники сообщили, что зафиксированы случаи, когда в страну пытались попасть лица, которые уже пытались перейти границу в неположенном месте.

Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ в среду использовала служебный вертолет и самолеты зарубежных партнеров, Польши и Латвии.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Преимущественно — иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

В пятницу из лагеря нелегальных мигрантов, оборудованного в бывшей школе деревни Веребьеяй Алитусского района Литвы, ушли 32 человека, сообщило Министерство внутренних дел.

«Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция», – сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас.

Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.

Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась и были начаты поиски.

По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.

В пятницу в деревне Веребьеяй Алитусского района были задержаны еще четыре человека.

По словам представителя полиции Алитусского района Кристины Янувичене, они были задержаны, когда полиция на дороге Алитус-Мариямполе остановила для проверки зарегистрированный в Эстонии автомобиль Mercedes-Benz Vito, которым управлял русскоговорящий мужчина.

«Вместе с ним ехали четыре человека, не предъявившие документы, удостоверяющие личность. Их передали сотрудникам Госпогранслужбы », — сказал представитель полиции.

Пограничники продолжат идентифицировать задержанных.

В Литве в выходные было возвращено обратно в Беларусь до полусотни нелегальных мигрантов, в страну по гуманитарным причинам приняты три человека. Еще двое задержаны на территории Литвы, однако не в приграничной зоне.

Департамент госимущества и хозяйства ищет предприятие, которое может установить колючую проволоку «концертину» на двух 5-километровых участках на границе с Беларусью. Объявлены два конкурса. На следующей неделе МВД объявит и конкурс на закупку колючей проволоки и работ по ее установке.

Пограничники Латвии в выходные не впустили в страну 159 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с Беларусью.