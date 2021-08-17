На границе с Беларусью пограничники развернули почти полсотни нелегальных мигрантов

Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.

За сутки задержаны два человека, которые попали в Литву в неположенном месте, однако они не связаны с потоками нелегальных мигрантов.

Происшествие зафиксировано у границы с Россией, когда два жителя Калининградской области по ошибке приплыли в Литву по реке Нямунас на резиновой лодке и были задержаны уже в Литве. Им был выписан штраф по 35 евро. В тот же день граждане России переданы пограничникам Калининградской области.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Преимущественно — иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.