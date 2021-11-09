На границе с Беларусью с полуночи вводится чрезвычайное положение

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Сейм Литвы во вторник постановил ввести с полуночи чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью.

Проект постановления о введении ЧП принят 122 голосами «за», один член сейма был против.

ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

ЧП вводится по предложению правительства и по представлению председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

Представляя постановление, глава сейма отметила, что ЧП вводится из-за критической ситуации с наплывом иностранцев.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости.

И. Шимоните отметила, что одни ограничения будут действовать для незаконно пересекших границу мигрантов, другие — для жителей Литвы.

С введением ЧП будет ограничено движение транспортных средств в приграничной зоне без разрешения пограничников, будет действовать запрет на въезд на эту территорию для жителей, за исключением местных жителей, а также тех жителей, у кого на этой территории есть недвижимость и подтверждающие это документы.

На территории, где вводится ЧП, специальные службы смогут проверять транспортные средства и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они смогут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Во время действия ЧП попавшим в Литву и расселенным здесь мигрантам ограничат права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Правительство предложило Сейму ввести ЧП на границе с Беларусью из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.