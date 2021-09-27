На границе с Беларусью уложено почти 40 км колючей проволоки – МВД

На заседании ПКЭС обсуждались вопросы поселения мигрантов. Сейчас их переводят в отапливаемые помещения – несколько крупных центров для проживания мигрантов. Планируется, что до начала октября в выделенных самоуправлениями временных местах поселения не останется ни одного мигранта.

По словам выступившей на заседании ПКЭС министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, не осталось уязвимых лиц, проживающих в палатках. Также на этой неделе мигранты будут переведены в бывший ночлежный дом в вильнюсском районе Науйининкай.

В соответствии с соглашением с Министерством соцзащиты и труда, представителей наиболее уязвимых в социальном отношении групп, то есть семьи с маленькими детьми, беременных женщин, людей с недугами поселяют в Рукле – в здании Центра приема беженцев и в лагере модульных домой, а также в бывшем ночлежном доме в Науйнинкай.

На литовско-белорусской границе продолжают работать не только пограничники, но и дополнительные силы – армия, активно содействует полиция.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попытались попасть 4 163 мигранта, за период со 2 августа пограничники развернули более 2,8 тыс. лиц.