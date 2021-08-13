На границе с Беларусью возвращено 19 человек, двое приняты

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За минувшие сутки пограничника Литвы на границе с Беларусью отправили назад 19 нелегальных мигрантов, двое были приняты по гуманитарным причинам, сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ).

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас заявил, что не может сообщить, по каким гуманитарным причинам эти люди были приняты.

Нелегальные мигранты были возвращены обратно в Беларусь в Швенчёнском, Вильнюсском и Варенском районах и в Друскиникайском самоуправлении.