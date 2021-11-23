На границе с Беларусью за сутки развернули 18 мигрантов, одного впустили в страну – СОГГЛ

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

На границе с Беларусью развернули 18 мигрантов, одного мигранта впустили в страну, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Иностранца впустили в страну по гуманитарным причинам.

В воскресенье пограничники не впустили из Беларуси в Литву 70 иностранцев, в субботу – 44, в пятницу – 54, в четверг – 106, в среду – 71, во вторник – 65.

Утром недалеко от Варенского района близ границы на белорусской стороне был сделан один выстрел.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попало 7332 мигранта.

За минувшие сутки литовским пограничникам и помогающим им военным на границе не пришлось применять служебное оружие. Погранконтроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.