На границе с Польшей будут активнее проверять приезжающих – Р.Тамашунене

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Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что чтобы обуздать распространение коронавируса, полиция и погранслужба будут активнее проверять приезжающих на границе с Польшей.

«Мы апеллируем к сознательности людей, те, кто приезжает из сильно затронутых вирусом стран или следует транзитом через сильно затронутые страны, должны самоизолироваться. Наши службы тоже будут активнее проверять приезжающих, активизированы силы полиции и погранслужбы», — сказала Р. Тамашунене для пресс-релиза.

По ее словам, службы работают в режиме усиленной готовности, также рассматривается возможность привлечь на помощь стрелков (членов военинизированной организации Союз стрелков — ред.).

Сотрудники полиции и пограничники будут активнее патрулировать на основных дорогах вблизи границы с Польшей и Латвией.

С понедельника для приезжащих из Польши обязательна двухнедельная самоизоляция.