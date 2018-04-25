На границе с Польшей образовалась очередь грузовиков

В воскресение на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков. Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщил, что очередь на контрольном пункте Кальвария-Будзиско образовалось по причине неисправности оборудования с польской стороны, поэтому Литва одолжила свое оборудование.
Глава литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava считает, что очередь провоцировала утрата «навыков труда у пограничников». По его словам, гораздо большей проблемой является то, как Литве вернуть своих водителей из Германии, если Польша их не пропускает.
«Если говорить о польской границе, то проблема образовалась в связи с тем, что испорчены используемые поляками термометры для измерения температуры тела, поэтому они остановили пропуск. С тем, чтобы решить эту проблемы, мы передали свои термометры польским коллегам, чтобы они могли хотя бы начать пропускать», – сказал Р. Любаевас.
Гендиректор Linava Мечислав Атрошкевич считает, что очередь спровоцировала «утрата трудовых навыков пограничников».
«У нас уже 16 лет не было таможни, после вступления в Шенген у нас не было границы, впервые такие события здесь, поэтому должностные лица пока ориентируются в новых ситуациях», – сказал BNS в воскресенье М. Атрошкевич.
«Гораздо большей проблемой являются возвращающиеся. Поляки ввели свои требования, никто не знает, как они действуют. Сейчас есть водители, которые на микроавтобусах возвращаются, и они не могут добраться до Литвы», – сказал BNS глава Linava.
По его словам, в Германии застряли «действительно много водителей», о проблеме на германо-польской границе знают и премьер, и министр транспорта.
По данным главы СОГГЛ, у польской границы образовалась шестикилометровая очередь из грузовых машин, и она продолжает расти: «По моей новейшей информации она составляла шесть километров, но, насколько я понимаю, она растет».
На границе с Латвией, по словам главы пограничников, пока спокойно, данных об очередях и каких-либо препятствиях у него нет.
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