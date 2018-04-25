На границе с Польшей образовалась очередь грузовиков

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В воскресение на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков. Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщил, что очередь на контрольном пункте Кальвария-Будзиско образовалось по причине неисправности оборудования с польской стороны, поэтому Литва одолжила свое оборудование.

Глава литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava считает, что очередь провоцировала утрата «навыков труда у пограничников». По его словам, гораздо большей проблемой является то, как Литве вернуть своих водителей из Германии, если Польша их не пропускает.

«Если говорить о польской границе, то проблема образовалась в связи с тем, что испорчены используемые поляками термометры для измерения температуры тела, поэтому они остановили пропуск. С тем, чтобы решить эту проблемы, мы передали свои термометры польским коллегам, чтобы они могли хотя бы начать пропускать», – сказал Р. Любаевас.

Гендиректор Linava Мечислав Атрошкевич считает, что очередь спровоцировала «утрата трудовых навыков пограничников».