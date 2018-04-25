default image
На границе с Польшей образовалась очередь грузовиков

Подробнее...
default image
Премьер Литвы: людей, застрявших на границе Польши и Германии доставят самолетом ВВС

Подробнее...
default image
В больницу Клайпеды доставлен литовец с парома из Швеции, еще девять ждут проверки

Подробнее...
default image
В Вильнюсе будет ограничен пассажирский поток в общественном транспорте

Подробнее...
default image
Банки обсуждают работу в условиях карантина, людей призывают не ходить в банки

Подробнее...
default image
В Польшу не впустили автобус из Германии, в котором были и литовцы

Подробнее...
default image
Президент Г.Науседа: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей

Подробнее...
default image
В Литве выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Подробнее...
default image
Гражданам Литвы запрещено ездить в 18 стран особого риска

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рекомендует отменить групповые религиозные обряды

Подробнее...
default image
В Литве с понедельника вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

Подробнее...
default image
Премьер Литвы призывает не поддаваться панике, не штурмовать магазины

Подробнее...
default image
С понедельника в Литве планируется ввести карантин: возможные 15 ограничений

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

Подробнее...
default image
Литва и Польша ведут переговоры о 72-часовом гуманитарном коридоре для возвращения граждан

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: в Литве в ближайшее время планируется ввести карантин из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Covid-19: ряд европейских стран ввели экстренные меры

Подробнее...
default image
Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Подробнее...
default image
ЕС признал невозможность остановить коронавирус

Подробнее...
default image
Бюллетень нетрудоспособности для изоляции на дому по-прежнему будет выдаваться

Подробнее...
TOP,Новости,Транспорт

На границе с Польшей образовалась очередь грузовиков

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В воскресение на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков. Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщил, что очередь на контрольном пункте Кальвария-Будзиско образовалось по причине неисправности оборудования с польской стороны, поэтому Литва одолжила свое оборудование. 

Глава литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava считает, что очередь провоцировала утрата «навыков труда у пограничников». По его словам, гораздо большей проблемой является то, как Литве вернуть своих водителей из Германии, если Польша их не пропускает.  

«Если говорить о польской границе, то проблема образовалась в связи с тем, что испорчены используемые поляками термометры для измерения температуры тела, поэтому они остановили пропуск. С тем, чтобы решить эту проблемы, мы передали свои термометры польским коллегам, чтобы они могли хотя бы начать пропускать», – сказал Р. Любаевас.

Гендиректор Linava Мечислав Атрошкевич считает, что очередь спровоцировала «утрата трудовых навыков пограничников». 

реклама

«У нас уже 16 лет не было таможни, после вступления в Шенген у нас не было границы, впервые такие события здесь, поэтому должностные лица пока ориентируются в новых ситуациях»,  – сказал  BNS в воскресенье М. Атрошкевич. 

«Гораздо большей проблемой являются возвращающиеся. Поляки ввели свои требования, никто не знает, как они действуют. Сейчас есть водители, которые на микроавтобусах возвращаются, и они не могут добраться до Литвы», – сказал  BNS глава Linava.

По его словам, в Германии застряли «действительно много водителей», о проблеме на германо-польской границе знают и премьер, и министр транспорта.  

По данным главы СОГГЛ, у польской границы образовалась шестикилометровая очередь из грузовых машин, и она продолжает расти: «По моей новейшей информации она составляла шесть километров, но, насколько я понимаю, она растет».

На границе с Латвией, по словам главы пограничников, пока спокойно, данных об очередях и каких-либо препятствиях у него нет. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600