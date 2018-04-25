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TOP,Новости,Приграничье,Транспорт

На границе с Польшей очереди грузовиков продолжают расти

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Очереди на границе Литвы и Польши во второй половине дня в среду продолжают расти, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

На пограничном пункте Калвариёс-Будзиск, по данным на 15.30, очереди выросли до 40 км (утром было 35 км), а на пункте Лаздияй-Огродники  – более чем вдвое, до 10 км (по данным на 14 час).

Представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас в среду утром сказал BNS, что длина очередей будет постоянно колебаться.

Литва и Польша закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пропускаются.

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Чтобы уменьшить очереди, во вторник после обеда был открыт пограничный пункт в Лаздияй на границе с Польшей.

На границе с Беларусью, на погранпункте Мядининкай пересечения границы ожидают 289 фур.

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Олег Авторы недавних комментариев
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Олег
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Олег

Сказочное свинство,легковые практически не выпускают, так почему такие очереди, какой то саботаж!

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2020-03-18 18:03
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