На границе с Польшей вакцинируют украинских заробитчан и студентов

На польско-украинской границе в четырех пунктах пропуска начали вакцинировать украинцев и других иностранцев из-за пределов ЕС, едущих на заработки в Польшу. Об этом со ссылкой на медцентр Медик из Жешува, организующий акцию добровольной вакцинации, сообщает Укринформ.
Пункты иммунизации расположены в местах пересечения границы возле пунктов пропуска Медика-Шегини, Гребенне — Рава-Русска и Дорогуск-Ягодин. При этом в пункте пропуска Корчева-Краковец вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров Замехув (MOP Zamiechow) в 30 км от границы.
Отмечается, что кроме заробитчан, в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше. В пунктах предлагают все вакцины, зарегистрированные в ЕС — Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).
При этом люди, вакцинировавшиеся в одном из этих временных пунктов накануне, заявили агентству, что им предложили выбор между Pfizer и AstraZeneca. Вторую дозу впоследствии можно получить в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.
Отмечается, что процедура тестирования и дальнейшей вакцинации в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых, но сама вакцинация проводится бесплатно.korrespondent.net