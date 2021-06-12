На границе с Польшей вакцинируют украинских заробитчан и студентов

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На польско-украинской границе в четырех пунктах пропуска начали вакцинировать украинцев и других иностранцев из-за пределов ЕС, едущих на заработки в Польшу. Об этом со ссылкой на медцентр Медик из Жешува, организующий акцию добровольной вакцинации, сообщает Укринформ.

Пункты иммунизации расположены в местах пересечения границы возле пунктов пропуска Медика-Шегини, Гребенне — Рава-Русска и Дорогуск-Ягодин. При этом в пункте пропуска Корчева-Краковец вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров Замехув (MOP Zamiechow) в 30 км от границы.