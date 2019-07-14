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Вся Европа сталкивается с растущей проблемой наркомании, но для некоторых стран ЕС она уже стала настоящим бедствием. В десятку европейских стран, где умирает больше всего употребляющих наркотики людей, входит и Литва.

В 2018 году в Литве от передозировки наркотиков умерло 59 человек, большинство из них умерло от опиоидов, сообщила глава Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Гражина Белян.

На каждого покупателя – свой продукт

В Брюсселе представлен отчет Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) о распространении употребления наркотиков в Европе в 2018 г. Данные отчета представил Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем.

На динамичном рынке наркотиков, который быстро приспосабливается к мерам по контролю за наркотиками, происходят изменения. В своем годовом отчете EMCDDA рассматривает возросшую доступность кокаина и новых психоактивных веществ, включая новые синтетические опиоиды (прежде всего сильно действующие производные фентанила) и проблемы, связанные с употреблением синтетических канабиноидов в маргинализированных группах, включая людей, находящихся в местах лишения свободы.

В отчете Европейского центра отмечается, что в Европе велика доступность наркотиков, и в некоторых регионах она, кажется, увеличивается. Новые данные свидетельствуют о том, что в 2016 г. в 28 странах Европы сообщалось более чем об 1 млн случаев конфискации наркотиков. Более 92 млн взрослых в странах Евросоюза в возрасте 15-64 года за свою жизнь пробовали наркотики, в 2016 г. в отношении 1,3 млн граждан Евросоюза применялось лечение от наркотической зависимости.

По данным EMCDDA, конопля является наиболее распространенным в Европе нелегальым наркотиком. Ее место на рынке отражают данные в отчете о ее распространении и злоупотреблениях, связанных с коноплей. Около 17,2 млн молодых граждан Европы в возрасте 15-34 лет за последние 12 месяцев употребляли коноплю, около 1 проц. граждан Европы в возрасте 15-64 лет употребляют ее ежедневно или почти ежедневно.

Кокаин – чаще всего употребляемый в Европе наркотик. За последние 12 месяцев этот наркотик употребляли около 2,3 млн молодых людей в возрасте 15-34 лет. С увеличением плантаций коки и производства кокаина в Латинской Америке в отчете утверждается, что рынок кокаина в Европе процветает, и показатели позволяют говорить об увеличении доступности этого наркотика в нескольких странах. Хотя цена на кокаин не изменилась, объем распространяемого на улицах кокаина в 2016 г. достиг самого высокого уровня за последние 10 лет, увеличилось количество случаев конфискации кокаина. В странах Евросоюза в 2016 г. сообщалось примерно о 98 тыс. случаев конфискации кокаина (в 2015 г. – 90 тыс.), в ходе которых было конфисковано 70,9 тонны кокаина.

По данным проведенного недавно исследования остатков наркотиков в коммунальных отходах, выяснилось, что в 2015-2017 гг. количество остатков кокаина в 26 из 31 города увеличилось. Больше всего остатков кокаина в коммунальных отходах было зафиксировано в городах Бельгии, Нидерландов, Испании, Объединенного Королевства, а данные исследования в городах Восточной Европы показали более низкий уровень наличия остатков кокаина.

В опубликованном отчете выражается озабоченность в связи с большой смертностью от передозировки наркотиков в Европе. Смертность увеличивается четвертый год подряд. В 2016 г. в 28 странах Евросоюза, в Турции и Норвегии зафиксировано более 9 тыс. смертей от передозировки наркотиков, которые чаще всего связаны с героином и другими опиоидами, часто эти вещества употребляются вместе с алкоголем и бензодиазепинами.

О проблеме наркомании в Литве

В 2018 году в Литве от передозировки наркотиков умерло 59 человек, большинство из них скончалось от опиоидов.

Необходимо отметить, что в Литве кокаин не столь популярен, как в странах Западной и Южной Европы. Это подтверждают результаты исследования употребления психоактивных веществ в общей популяции. Они свидетельствуют о том, что за последние 12 месяцев 0,3 проц. людей в возрасте 15-34 лет употребляли кокаин, об этом свидетельствуют и результаты впервые проведенного по инициативе Департамента по контролю за употреблением наркотиков, табака и алкоголя анализа остатков наркотиков в коммунальных отходах. В ходе анализа распространения употребления наркотических веществ результаты исследований коммунальных отходов в г. Вильнюсе показали, что распространение кокаина, MDMA и амфетамина небольшое, Вильнюс входит в число городов, в которых меньше употребляется этих веществ.

Исследование также показало, что в Вильнюсе чаще всего наркотики употребляют в увеселительных заведениях, а в провинции — дома либо в компаниях на вечеринках.

По концентрации следов амфетамина и экстази в сточных водах уверенно лидирует портовый город Клайпеда. Причем существует явная тенденция увеличения концентрации наркотических веществ в выходные дни. В Каунасе обнаружено увлечение метамфетамином — там в сточных водах оказалось самое большое количество этого наркотика по всей стране. Именно на Вильнюс приходится четверть смертей по всей стране от передозировки наркотиками.

Следует отметить, что в Литве существуют проблемы, связанные с употреблением синтетических опиоидов и канабиноидов. В 2016 г. зафиксировано 433 случая конфискации этих наркотиков. Более трети из всех установленных и проверенных в лабораториях случаев новых психоактивных веществ составил карфентанил, который чаще всего был обнаружен в смеси с героином. В 2016 г. зафиксировано 33 смертельных случая, когда в моче людей были установлены новые психоактивные вещества, 4 смерти были связаны с передозировкой карфентанила и 135 случаев несмертельного отравления наркотиками.

В Литве, как и в других странах Европы, в местах лишения свободы употребление наркотиков вызывает большие проблемы, связанные с охраной здоровья. Популярность новых синтетических наркотиков определяет более низкая по сравнению с другими наркотическими веществами цена, употребление не требует дополнительных мер, их трудно определить и идентифицировать. Они сильно действуют на психику, вызывают панику и припадки нервозности, психоз и агрессивность, самоистязание, проявляются в быстрой деградации личности.

В Литве, как и во всей Европе, конопля является наиболее популярным наркотиком. За последние 12 месяцев 6 проц. молодых людей в возрасте 15-34 лет употребляли коноплю, 2 проц. людей в возрасте 15-64 лет указали, что употребляли коноплю за последние 30 дней, употребляли ее ежедневно или почти ежедневно.

В десяти странах Европы наркозависимым раздают налоксон — антидот, который используется при передозировках опиатами.

Тем не менее, в прошлом году от передозировки наркотиками в Евросоюзе умерли почти 9,5 тыс. человек. В 85% случаев это смерть от героина и близких к нему веществ.

В связи с проблемами, вызванными употреблением старых и новых опиоидов, обращается внимание на роль противоядия опиоидов – налоксона в ходе подготовки стратегий, связанных с решением проблемы передозировки. В отчете подчеркивается, что необходимо срочно обсудить политику, связанную с налоксоном, проводить работу с теми, кто употребляет наркотики, больше информировать специалистов, занятых с наркоманами.

Уязвимость различных возрастных групп

Исследуя степень уязвимости каждой из возрастных групп, исследователи пришли к выводу, что риск употребления наркотиков и связанные с этим негативные последствия наиболее высоки среди подростков, в сравнении, к примеру, с показателями в старших возрастных группах. Согласно данным, для начала употребления наркотических веществ самыми опасными периодами являются ранний (12-14 лет) и поздний (14-17 лет) подростковый возраст, а впоследствии уровень употребления достигает пика между 18-25 годами.

На черном рынке появляются все новые виды наркотиков, молодежь не понимает разницы между легкими и тяжелыми наркотиками, поэтому, однажды попробовав, увязает в этой трясине, не понимая, чем все закончится.

Среди молодежи особой популярностью пользуется каннабис, однако предпочтения разнятся от страны к стране и зависят от социальных и финансовых возможностей. Подростков, употребляющих наркотики, можно отнести к двум абсолютно противоположным группам: детям и подросткам из благополучных семей, употребляющим так называемые «клубные наркотики» ради развлечения, и детям и подросткам из неблагополучных семей, употребляющим летучие вещества для того, чтобы «убежать» от проблем.

Уровень употребления наркотиков в старших возрастных группах (40 лет и старше) растет быстрее, чем в более молодых группах. Несмотря на ограниченное количество данных по этой проблеме, такая динамика все же заслуживает внимания. Те люди, чья молодость пришлась на то время, когда наркотики были популярны и доступны, с большей вероятностью уже тогда начали злоупотреблять ими.

Среди употребляющих наркотики в старших возрастных группах чаще встречаются люди с проблемами в плане физического и психического здоровья, и это может представлять трудности при подборе методов лечения. На настоящий момент все еще существуют пробелы и недостаток информации в лечении зависимостей среди старшего поколения.

Информация литовских СМИ