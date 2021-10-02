На Канарах лава из вулкана образовала новый полуостров в океане

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Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах, которая достигла океана на этой неделе, уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей. Об этом накануне сообщила газета The Guardian.

По данным института вулканологии Канарских островов, в четверг площадь образованного лавой полуострова на острове Ла-Пальма увеличилась вдвое – до 20 гектаров.

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредил, что изменение направления ветра может принести новые риски, связанные с облаками токсичных газов, которые образуются при падении расплавленной породы в океан.

«С возможным изменением направления ветров, которые до сих пор отгоняли вулканические газы в сторону моря, запах серы будет ощущаться с большей интенсивностью», – сказал официальный представитель комитета Рубен Фернандес.

Хотя изначальное влияние расплавленных горных пород является разрушительным для флоры и фауны, в более долгосрочной перспективе оно может оказаться полезным, принося минералы из ядра Земли на поверхность и обеспечивая среду обитания как под водой, так и на суше.

«Лава сформирует каменистую платформу, которая станет субстратом для многих морских видов в будущем, то есть через три-пять лет», – сказал Фернандо Туя, исследователь биоразнообразия из университета Ла-Пальмы.

Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 855 домов и еще 126 частично повредила. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. К настоящему времени никто не пострадал.