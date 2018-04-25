На Канарах оплатят лечение туристам, заболевшим COVID-19 на отдыхе

Фото pixabay.com

Издание Euro Weekly News пишет, что власти Канарских островов пообещали оплатить туристам расходы и нахождение в карантине, если на отдыхе они заразятся коронавирусом.

Отмечается, что это предложение вступит в силу на днях и будет действительно год. Страховку туристам предоставит компания AXA, но она не покроет случаи, когда иностранец заразился до прибытия на Канары.

С помощью этого предложения власти островов планируют привлечь туристов, от отсутствия которых страдает местная экономика. Акция уже заинтересовала туристов из Великобритании, и число их бронирований выросло на треть.