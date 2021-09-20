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На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана

Фото pixabay.com

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Reuters приводит информацию Министерства обороны Испании: военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова. Около 40 человек, а также домашний скот были перевезены в безопасное место.

Власти Испании рассчитывают эвакуировать на острове Пальма не более 10 тыс. человек из-за извержения вулкана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства в Twitter. Сообщение цитирует ТАСС.

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На острове были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов. Военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупредил о приближающемся стихийном бедствии. В последнее время на острове Пальма усилилась сейсмическая активность, были зафиксированы сотни землетрясений.

korrespondent.net

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