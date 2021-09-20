На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана

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Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Reuters приводит информацию Министерства обороны Испании: военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова. Около 40 человек, а также домашний скот были перевезены в безопасное место.

Власти Испании рассчитывают эвакуировать на острове Пальма не более 10 тыс. человек из-за извержения вулкана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства в Twitter. Сообщение цитирует ТАСС.