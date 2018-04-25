На Канарские острова за выходные прибыли 1600 мигрантов

Более 1600 африканских мигрантов были спасены в море и достигли Канарских островов за выходные, сообщили испанские службы экстренной помощи.

Только в субботу прибыло около 1000 человек, отправившись в путь примерно на 20 лодках, едва пригодных для плавания в море. Один человек был доставлен в больницу на вертолете.

В последние месяцы резко увеличилось количество мигрантов из Западной Африки, пытающихся добраться до Канарских островов. Цепь островов находится всего в 100 км от побережья Северной Африки.

По данным правительства Испании, в этом году на Канарских островах было зарегистрировано более 11000 прибывших по сравнению с 2557 за тот же период прошлого года. Представитель Canary Services сообщил, что мигранты прибыли на острова Гран-Канария, Тенерифе и Эль-Йерро.

Напомним, что в прошлом месяце 140 человек погибли, пытаясь достичь Европы. Лодка с мигрантами, на которой находилось 200 человек, загорелась и перевернулась. В результате спасти удалось только 60 человек. Международная организация по миграции предоставила информацию о том, что инцидент произошёл недалеко от города Мбур (Сенегал).