На Каунасский интермодальный терминал прибыл первый контейнерный поезд из Европы

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В понедельник на Каунасский интермодальный терминал (KIT) прибыл поезд, доставивший контейнеры и полуприцепы из Нидерландов, прибывший по колее европейского стандарта Rail Baltica, сообщила литовская железнодорожная группа Lietuvos gelezinkeliai.

По данным компании, терминал официально стал наиболее удаленной на Восток точкой европейских железнодорожных перевозок, которую, после завершения всех работ и формальностей на участке пути Rail Baltica от Каунаса до Палемонаса могут достигать грузы на подвижном составе европейской ширины.

Гендиректор Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка подчеркнул, что это – не только экономическая победа для Литвы. По его словам, это открывает дополнительные возможности для развития экологического железнодорожного транспорта, сокращать выбросы CO2 от грузовиков и освобождать автострады.

Гендиректор ответственной за реализацию Rail Baltica в Литве компании LTG Infra Карослис Санковскис заявил, что терминал становится воротами в Европу – грузы на нем могут переваливаться с широкой российской колем на более узкую европейскую и обратно, а также с грузовиков на железную дорогу и обратно.

По его словам, терминал приспособлен для погрузки в вагоны не только контейнеров или прочих грузов, но и полуприцепов грузовиков.

Ежегодно через литовско-польскую границу автотранспортом перевозится около 24 млн тонн грузов.

В церемонии встречи первого поездка участвовала премьер Ингрида Шимоните, министр коммуникаций и транспорта М. Скуодис, представители и партнеры организаций и ведомств, реализующих проект Rail Baltica.

Работы по модернизации на Каунасском железнодорожном узле начались весной 2019 года. Rail Baltica к 2026 году должна соединить Варшаву, Каунас, Ригу и Таллин.