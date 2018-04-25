На Кипре владельцев «золотых паспортов» начали лишать гражданства

Власти Кипра инициировала процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.
Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Хун Сена покупали гражданство, и восемь членов его близкого круга получили кипрские «золотые паспорта».
В то же время глава Министерства внутренних дел Кипра Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва гражданства.
Украинские олигархи на втором месте среди купивших гражданство Кипра
Напомним, в феврале Кипр ужесточил получение «золотых паспортов». Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро.
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