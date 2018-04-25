  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Банки Европы могут отказаться от использования карт Visa и MasterCard

Подробнее...
default image
Представители бизнеса обвиняют власти в невыполнении обещаний

Подробнее...
default image
На Кипре владельцев "золотых паспортов" начали лишать гражданства

Подробнее...
default image
Г.Науседа отправляется в Рим на встречу с Папой Римским и руководством Италии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: мой пример доказывает, что болеющих раком дискриминируют

Подробнее...
default image
США предоставили Польше безвиз

Подробнее...
default image
Прокуратура приступает к делу Н.Венцкене

Подробнее...
default image
Более 200 тысяч испанцев живут в подтопляемых зонах

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: У владельцев банков нет аргументов против налога на активы

Подробнее...
default image
Вырубка леса вредит экологии в разы сильнее, чем предполагалось

Подробнее...
default image
Неринга Венцкене уже доставлена в Литву

Подробнее...
default image
7 ноября в Литве и мире

Подробнее...
default image
Правительство обещает финансировать поиски останков Ю.Лукши

Подробнее...
default image
Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Подробнее...
default image
Экономический рост Литвы замедляется

Подробнее...
default image
В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

Подробнее...
default image
Штраф за курение

Подробнее...
default image
Литва планирует увеличить количество военных и учредить новый батальон

Подробнее...
default image
"Аграрии" предлагают ввести налог на загрязняющие автомобили только при первой покупке

Подробнее...
default image
Минобороны РФ намерено вернуть понятие "военная тайна"

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

На Кипре владельцев «золотых паспортов» начали лишать гражданства

Фото moi.gov.cy

Власти Кипра инициировала процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.

Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Хун Сена покупали гражданство, и восемь членов его близкого круга получили кипрские «золотые паспорта».

афиша

В то же время глава Министерства внутренних дел Кипра Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва гражданства.

Украинские олигархи на втором месте среди купивших гражданство Кипра

Напомним, в феврале Кипр ужесточил получение «золотых паспортов». Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600