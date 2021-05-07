На конгрессе вакцин выбрали лучший COVID-препарат

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Ученые-члены Всемирного конгресса вакцин-2021 в среду, 5 мая, признали лучшим в мире препаратом для прививок от коронавируса вакцину американской компании Moderna. Об этом сообщает ТАСС.

Так, препарат Moderna победил в номинациях Лучшая вакцина от COVID и Лучшая новая технология/платформа для вакцины.

Также на конгрессе высоко оценили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech.

По данным агентства, в шорт-лист номинации за лучшую COVID-вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также российский Спутник V.

Отметим, в этом году World Vaccine Congress Washington проходил в онлайн-формате.

Ранее компания Moderna понизила эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно исследованию, препарат предотвращает заражение в 90% случаев, а не в 94,1%, как указывалось ранее.