На коронавирусном фронте

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

«Заболеваемость коронавирусом в Литве достигла пиковых показателей, но большинство инфицированных болеют легкой формой инфекции», — отметила на минувшей неделе представитель Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига настоятельно попросил жителей Литвы носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в целях борьбы с COVID-19, об этом он написал в Facebook. Это поможет победить «невидимого» коварного врага – коронавирус.

Литва меняет критерии для пораженных коронавирусом стран

С нынешней недели пораженными коронавирусом странами будут считаться те, в которых заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, а не 16 случаев, как было до сих пор, объявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

В связи с изменениями методики подсчета с этой недели не будет требоваться изоляция по прибытии в Литву из Германии, Швеции, Польши и Болгарии, а также из Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Сербии и Канады, сообщило в минувшую пятницу Министерство здравоохранения.

Как и ранее, изоляция не будет требоваться прибывающим из Финляндии, Эстонии, Латвии, Кипра.

Срок самоизоляции сокращен до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.

Личные данные НЦОЗ — в электронном виде

Каждое лицо, прибывающее или возвращающееся в Литву по маршрутам международного сообщения, должно предоставить свои личные данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в электронном виде, сообщил центр.

Главный операционист по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения Аурелиюс Вярига подписал распоряжение о том, что осуществляющие такие перевозки компании обязаны обеспечить, чтобы все пассажиры предоставляли подтверждение заполнения анкеты — QR-код, сообщает BNS.

Заполнение бумажной анкеты возможно будет только в исключительных случаях при поездках сухопутным транспортом и при отсутствии объективных возможностей заполнить анкету по интернету.

Это означает, что теперь перед посадкой на самолет, паром, автобус или поезд нужно будет заполнить анкету на сайте НЦОЗ и представить полученное подтверждение (QR-код) во время посадки.

Анкету НЦОЗ можно найти по адресу https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form. В анкете нужно указать имя, фамилию, место жительства, посещенные страны, контактные данные, а также номер рейса, посадочное место.

Мониторинг ситуации в барах, клубах и кафе

Ситуация в барах, кафе и клубах в Литве будет находиться на мониторинге в течение двух недель, если она ухудшится, то, возможно, будет введена обязательная регистрация посетителей вне зависимости от того, в какое время заведение работает, заявил министр здравоохранения Литвы А. Вярига. Об этом сообщает BNS.

COVID-19 переболели менее 3% жителей

COVID-19 переболели от 1,3% до 2,8% жителей шести самоуправлений Литвы, показывает исследование популяции, проведенное учеными Литовского университета наук о здоровье и Вильнюсского университета.

Как сообщает Министерство здравоохранения, предварительные результаты исследования показывают заметные территориальные «неровности» распространения COVID-19: процент положительных результатов колебался от 1,31% в Вильнюсе до 2,83% в Каунасе. Две трети проверенных жителей не ощущали свойственных COVID-19 симптомов.

Исследование началось 10 августа и продолжалось до 10 сентября. Тесты делались жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Укмяргского, Таурагского и Зарасайского районов. В исследовании популяции на иммунитет к коронавирусу участвовало наполовину меньше жителей Литвы, чем планировалось, — 3 тысячи, сообщает BNS.

Информация «ЛК», BNS