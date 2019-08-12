На КПП Лаворишкес возможны перебои, рекомендуется выбирать другой маршрут

На погранпереходе Лаворишкес, что на границе Литвы с Беларусью, с понедельника по четверг возможны перебои пропускной способности, так что рекомендуется выбирать другой маршрут.
Как сообщил в понедельник Таможенный департамент (ТД), на погранпереходе, который находится в Вильнюсском районе, проводится тестирование пилотного проекта «Применение модели интегрированного контроля на контрольно-пропускном пункте Лаворишкес».
«Если есть возможность, то мы рекомендуем тем, кто планирует пересечение государственной границы, в этот период выбирать другие КПП», – говорится в сообщении ТД.
Пилотный проект продолжительностью один год должен стартовать 1 сентября этого года. Он подразумевает распределение функций служб так, чтобы сотрудники таможни обслуживали все полосы движения грузового транспорта, а сотрудники Службы охраны госграницы Литвы – все полосы движения легкового транспорта.
В тестировании участвуют и сотрудник эстонского погранперехода в Нарве.BNS