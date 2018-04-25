На КПП Райгардас задержаны спрятанные в ДСП сигареты стоимостью 2 млн евро

Фото литовской таможни

В Паневежисе, на складе литовской таможни, сейчас идут работы по разбору тайника контрафактных сигарет и их подсчету. Груз контрафакта был задержан еще 1 мая на погранпереходе Райгардас.

Как сообщила во вторник Криминальная служба таможни, по предварительным подсчетам, 1 мая в следовавшей из Беларуси фуре с грузом древесины было обнаружено около полумиллиона нелегальных пачек сигарет стоимостью примерно 2 млн евро.

Водитель грузового автомобиля 3 мая задержан на два месяца.

1 мая у таможенников на КПП Райгардас вызвала подозрение фура с польскими регистрационными номерами, которая следовала из Беларуси и везла груз древесно-стружечных плит (ДСП). Эти ДСП были скреплены между собой скобами, но еще и дополнительно — шурупами.

Между ДСП таможенники обнаружили тайники для контрабанды сигарет.

Из-за сложности работ по разбору тайников и разгрузке еще трудно назвать точное количество задержанных сигарет, но, по предварительным подсчетам, в полуприцепе Daf должно быть не менее 500 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims и NZ Black. Их стоимость с учетом обязательных к уплате налогов — не менее 1,74 млн евро.