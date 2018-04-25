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На курорте в Австрии COVID-19 заболели сотни туристов

Фото pixabay.com

На горнолыжном курорте Ишгль в Тироле в Австрии коронавирусом заразились сотни туристов.

Большинство заразившихся — туристы из скандинавских стран и Германии. Основным центром распространениям коронавируса на курорте считается ресторан-бар Kitzloch, где вечером 7 марта был обнаружен коронавирус у 36-летнего бармена, однако заведение не было сразу закрыто.

Местные власти сочли достаточным изолировать и отправить на карантин инфицированного мужчину и 22 человек, которые находились с ним в близком контакте.

Бар-ресторан закрыли 10 марта, когда и у других посетителей бара начали появляться симптомы. Двумя днями позже, 12 марта, был закрыт и весь горнолыжный курорт Ишгль и стало известно о досрочном прекращении зимнего сезона в федеральной земле Тироль. Затем карантин ввели в районах Пазнаунталь и Санкт-Антон, всем иностранным туристами было приказано возвращаться домой, где находиться под 14-дневным домашним карантином.

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Тем не менее, многие туристы уже успели заразиться Covid-19 в Ишгле. В Дании заявили, что по состоянию на четверг, 12 марта, в стране зафиксированы 139 случаев коронавируса у людей, которые ездили в Австрию, большинство — на курорт Ишгль. Норвегия в воскресенье сообщила, что 491 из 1198 случаев коронавируса в стране приходится на лиц, которые отдыхали в Австрии. В Швеции 137 из 775 инфицированных коронавирусом лиц также были заражены в Австрии. Кроме того, многочисленные сообщения о заражении коронавирусом во время пребывания на австрийском курорте Ишгль поступают и из Германии.

Ранее в самолете избили чихающих пассажиров. На борту рейса Саудовская Аравия — Бейрут произошла массовая драка из-за страха пассажиров перед коронавирусом.

korrespondent.net

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