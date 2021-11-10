На литовско-белорусской границе выросли очереди грузовых машин

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В данный момент на всех контрольно-пропуснкых пунктах на границе Литвы и Беларуси образовались длинные очереди грузовиков, сообщила в среду Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

По словам секретаря по инновациям и транспортной политике Linava Андрюса Бурбы, процедуры проверки грузовиков задерживаются, поэтому водители вынуждены ждать в очереди несколько суток, но это, скорее всего, не связано с чрезвычайным положением (ЧП), объявленным на литовском приграничье с Беларусью со среды.

«Нынешний рост можно объяснить сезонностью, когда очереди начинают увеличиваться с усилением грузопотока перед праздничным рождественским периодом, потому что тогда движется больше грузов по всем направлениям. На это в определённом смысле повлияла и еще не завершенная реконструкция пограничного пункта пропуска в Мядининкай, на который чаще всего едут перевозчики и где формируются самые большие очереди», – сказал А. Бурба BNS.

«Насколько это связано с чрезвычайной ситуацией – трудно сказать, ведь она не ограничивает движение товаров», – добавил он.

По последним данным, в настоящее время на пограничном пункте Медининкай (Каменный Лог) находится 301 грузовик (283 во вторник), а среднее время ожидания составляет 51 час (49 часов во вторник).

В очереди на КПП Шальчининкай (Бенякони) стоят 172 грузовика, время ожидания около 26 часов (99 грузовиков во вторник, 15 часов), 100 грузовиков находятся на КПП Лаворишкес, время ожидания — 22 часа (80 грузовиков, 19 часов). Самая маленькая очередь на пограничном пункте Райгардас (Привалка)- здесь ждут 40 грузовиков, а среднее время ожидания — 12 часов.