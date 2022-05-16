На литовского-белорусской границе вновь большие очереди грузовиков

Nuotrauka BNS/ Skirmantas Lisauskas

В понедельник на литовско-белорусской границе вновь выстроились длинные очереди из грузовиков. На большинстве пограничных переходов стоят более 200 автомобилей, а время ожидания проверки в некоторых случаях превышает три дня.

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Литвы на утро понедельника, на контрольно-пропускном пункте в Мядининкай (Каменный лог на белорусской стороне) находилось 275 грузовиков, в Шальчининкай (Бенякони)— 258, в Лаворишкес (Котловка) — 200, в Райгардасе (Привалка) — 80.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, на КПП Бенякони ожидали более 120 грузовиков, в Привалке — более 60, в Котловке — более 60. На контрольно-пропускных пунктах «Каменный лог» и «Видзы» очередей не было.

11 грузовиков ожидали регистрации на КПП в Кибартай (Чернышевское на российской стороне), на границе Литвы с Калининградской областью.

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