На Лукишкской площади появится пункт вакцинации

С 5 июля в Вильнюсе на Лукишкской площади будет упразднён пункт тестирования, а вместо него появится пункт вакцинации.
За последние две недели в Вильнюсе зафиксировано менее 25 случаев заболевания на 100 тыс. населения. Столица стала первым большим городом в Литве, попавшим в «зелёную зону».
В связи с позитивными тенденциями на столичной Лукишкской площади вместо будет пункта откроется пункт вакцинации.
Тесты для «паспортов возможностей» можно будет сделать в пункте тестирования по адресу ул. Герулайчё, 1.
Необходимо отметить, что в настоящий момент прививку получил практически каждый второй житель столицы, и вильнюсское самоуправление не снижает обороты. Жители приглашаются на вакцинацию, а первую прививку в центре вакцинации Litexpo сейчас можно получить и без предварительной регистрации.
Информация ЛК по сообщению BNS