На Лукишкской площади появится пункт вакцинации

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С 5 июля в Вильнюсе на Лукишкской площади будет упразднён пункт тестирования, а вместо него появится пункт вакцинации.

За последние две недели в Вильнюсе зафиксировано менее 25 случаев заболевания на 100 тыс. населения. Столица стала первым большим городом в Литве, попавшим в «зелёную зону».