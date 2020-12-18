На любой вкус

Красивые и вкусные соусы – ключевой элемент любой трапезы. Острые, кислые, сладкие, пряные… Все они помогут насладиться даже самым заурядным блюдом и придадут ему неповторимый вкус и аромат. На приготовление таких аппетитных добавок не потребуется много времени.

Соус грибной

Грибы (свежие или замороженные) – 150-200 г, лук репчатый – 1 шт., сметана – 150 г, зелень по вкусу, растительное масло, соль и перец по вкусу.

Мелко нарезать грибы и лук и тушить на растительном масле в течение 15 минут под закрытой крышкой. Затем добавить сметану и тушить еще 5-7 минут. По мере необходимости во время жарки можно добавить немного воды, чтобы грибы не получились сухими. Затем остудить, добавить зелень и соль, перец по вкусу. Измельчить все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Соус из острого перца

Помидор – 2-3 шт., острый перец – 8-12 шт., зеленое яблоко – 1 шт., лимон – 1 шт., красный репчатый лук – 1 шт., красный винный уксус – 0,5 ст., сахар – 0,5 ст.

Разрезать перцы вдоль на две половины, удалить семена и мембрану. Выложить на противень и запекать до тех пор, пока на кожуре не появятся черные подпалины. В это время снять с помидоров кожицу, мелко нарезать лук. Яблоко очистить и натереть на мелкой терке. Затем выжать лимонный сок и смешать с тертым яблоком. Готовые перцы выложить в емкость, накрыть полотенцем и дать немного остыть. Затем нужно отделить кожицу перца от мякоти. Чтобы сделать это легко и быстро, лучше всего уложить перец мякотью вверх и аккуратно снять ее ножом, стараясь не порвать кожицу. После этого нарезать мякоть как можно мельче. Затем соединить в блендере мякоть помидоров и перцев, тертое яблоко с лимонным соком и измельчить все до максимальной однородности. Добавить лук, уксус и сахар, как следует размешать и поставить на огонь. Когда соус закипит, убавить огонь и оставить кипеть на 40 минут— этого времени должно быть достаточно для того, чтобы соус загустел. Затем переложить густую массу в стерилизованную банку и хранить в холодильнике.

Соус сливовый

Свежие сливы – 1 кг, вода — 0,25 ст., чеснок – 1 головка, сухой укроп – 2 ст. л., сухая мята – 2 ч. л., острый красный перец – 1,5 ч. л., кориандр – 3 ч. л., рубленая свежая кинза – 3 ч. л.

Вымыть сливу и нарезать пополам. Залить водой и поставить варить на слабом огне, пока сливы полностью не разварятся. Готовый отвар слить в отдельную емкость. Сливы выложить на дуршлаг и растереть. Протертую мякоть поставить варить на 40-45 минут на медленном огне и постепенно вливать сливовый отвар. Томить на огне до получения густой однородной массы. Затем вымыть и обсушить кинзу, мелко нарезать. Все пряности вместе с кинзой добавить к сливам и варить еще 5 минут. Готовый соус разлить по бутылкам, а сверху влить по одной чайной ложке растительного масла. Плотно закрыть.

Аджика классическая

Красный помидор – 5 кг, перец сладкий болгарский – 1 кг, чеснок – 300 г, перец чили – 300 г, уксус – 1 л, соль – 1 ст.

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи нужно как следует вымыть и высушить бумажным полотенцем. Затем измельчить все ингредиенты в блендере. В измельченное овощное пюре добавить соль и уксус. Чтобы не переборщить, лучше сначала положить половину от указанного количества, попробовать, а затем уже отрегулировать по вкусу. Аджика готова! Осталось переложить ее в чистые банки и закрыть крышками.

Соус яблочный

Яблоки – 1 кг, чеснок – 300 г, горчичный порошок – 1 ст. л., растительное масло – 100 г, соль – 5 г.

Для начала нужно вырезать у яблок середину. Затем нарезать, залить небольшим количеством воды и варить до получения мякоти. Готовую горячую мякоть протереть через сито и остудить. В это время очистить чеснок и измельчить. Добавить в остуженную массу чеснок, горчицу, соль, масло и размешать все до однородности. Выложить готовый соус в баночки и убрать в холод.

Аджика из слив

Слива (чернослив) – 3 кг, помидоры – 600 г, пучок фиолетового базилика, пучок петрушки, пучок укропа, стебель сельдерея – 1 шт., хмели-сунели – 6 ст. л., острый перец сушеный хлопьями (или свежий) – по вкусу, соль – по вкусу, чеснок – 3 головки.

Разрезать сливы на половинки и вынуть косточки. Зелень мелко нарубить. Помидоры можно нарезать произвольными кусочками, а стебель сельдерея разрезать на части. Сложить все нарезанные ингредиенты в глубокую кастрюлю с толстым дном. Добавить туда же хмели-сунели и острый перец по вкусу. Если нет перца хлопьями, можно положить молотый. Как следует все перемешать и варить до кипения. Затем убавить огонь и варить, регулярно помешивая, пока слива не превратится в мякоть. Затем измельчить готовую массу блендером, добавить порубленный чеснок и посолить по вкусу. Лучше солить частями, чтобы отрегулировать для себя оптимальный вкус. Залить готовую аджику в стерилизованные баночки, и можно зимовать со вкусом!