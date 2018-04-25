На Мальте за нарушение карантина — штраф 1000 евро

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Власти Мальты с 13 марта ввели обязательный 14-дневный карантин для всех, прибывающих в страну.

Об этом сообщат в пресс-службе Мальтийского офиса по туризму. Новые правила закреплены законодательно, за их неисполнение нарушителям полагается штраф в размере 1 000 Евро.

Туристы, чьё пребывание на Мальте должно было занимать менее 14 дней, могут завершить карантин раньше и воспользоваться забронированными билетами на обратный перелёт, чтобы покинуть страну в изначально запланированные сроки, но при условии, что у них не имеется симптомов инфицирования коронавирусом.

Карантин на Мальте введён до дальнейшего уведомления. Всех пилотов прибывающих на Мальту рейсов обязали оглашать новые требования пассажирам, находящимся на борту. Кроме того, экипаж обязан сообщать властям страны о пассажирах с подозрительными симптомами.