На маневрах в Казлу-Руде проведена совместная операция военных Литвы, США и СК

Foto: vyr. srž. sp. Ieva Budzeikaitė/ KAM

Во время учений в Казлу-Руде во вторник проведена совместная операция военных Литвы, США и Соединенного Королевства (СК).

Как сообщила армия Литвы, военные сухопутных сил Литвы и США провели совместную учебную операцию, в ходе которой, согласно сценарию учений, тренировались уничтожать действующие на важной территории неконвенционные группировки противника.

Из района концентрации в Пабраде на место атаки на полигоне в Казлу-Руде военные были переброшены вертолетами CH-47 Chinook СК, операцию с воздуха поддерживали американские боевые вертолеты AH-64 Apache.

Эта учебная операция предназначалась для отработки совместных операций с союзниками, а также совместных действий сухопутных и военно-воздушных единиц.

Операция проводилась во время проходящих в странах Балтии и Польше маневров «Удар меча». Эти учения организует командование Сухопутными силами США в Европе и Африке, в них задействовано около 13 тыс. военнослужащих.

Foto: vyr. srž. sp. Ieva Budzeikaitė/ KAM Foto: vyr. srž. sp. Ieva Budzeikaitė/ KAM Foto: vyr. srž. sp. Ieva Budzeikaitė/ KAM Foto: vyr. srž. sp. Ieva Budzeikaitė/ KAM

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