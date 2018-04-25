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На мемориале в Панеряй почтили память жертв Холокоста

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

На мемориале в Панеряй, где во время Второй мировой войны погибли десятки тысяч человек, в среду почтили память еврейского геноцида.

Президент Гитанас Науседа во время церемонии подчеркнул, что Холокост — это трагедия Литвы.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Только здесь, в Панеряй, мы, Литовское государство, потеряли десятки тысяч своих граждан, которые создавали независимую Литву», — отметил глава страны.

«Мы потеряли талантливых ученых, деятелей искусств, поэтов, врачей, предпринимателей и ремесленников, учителей и священников, потеряли стариков, которые хранили память о прожитых вместе столетиях, потеряли и детей, которые были будущим этой страны», — добавил президент.

Президент сказал, что литовцам было трудно признать, что евреи погибли «и от рук литовцев, однако мы нашли в себе силы посмотреть истории в глаза».

В 1995 году президент Литвы в Израиле попросил прощения за тех литовцев, которые принимали участие в катастрофе», — сказал Г. Науседа.

«Важно, чтобы это не повторилось»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил BNS, что важно не только почтить память жертв, но и думать о том, чтобы такие трагедии не могли повториться.

«Это невозможно ни забыть, ни простить, но не менее важно думать о том, чтобы это не повторилось», — сказал Л. Линкявичюс. 

Он добавил, что гибель евреев в Литве — это «та страница, которая никогда не будет стерта, и как позор, и как трагедия».

Прибывшая на церемонию Габриэле Лисаускайте, чья бабушка пережила расправу с евреями в Панеряй, сказала, что мы должны помнить спасавших евреев людей.

«Ей повезло, пуля попала в руку, она выбралась из-под груды тел, скиталась в лесах и нашла людей, которые ей помогли. Тогда ей пришлось вернуться в гетто, но ее учитель литовского языка очень ей помог — он организовал тайное место в костеле св. Катарины, где прятались еще 12 евреев», — рассказала журналистам 28-летняя девушка.

«Моя бабушка рассказывала, что были и хорошие люди, которые спасали. Эти люди — ангелы, поэтому мы должны их помнить», — отметила она.

Глава еврейской общины Литвы Фаина Куклянски также подчеркнула, что необходимо преградить путь любым формам ненависти.

«Пока мы живы и можем свидетельствовать в память о жертвах Холокоста, мы должны общими усилиями обеспечить, чтобы трагедия не повторилась и ненависть не получила новую, коварную форму», — сказала Ф. Куклянски на церемонии.

В церемонии в Панеряй участвовали другие руководители страны, министры, дипломаты иностранных государств.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

23 сентября в Литве — День памяти жертв еврейского геноцида. В этот день в 1943 году было уничтожено Вильнюсское гетто.

Во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 тыс, проживавших в Литве.

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