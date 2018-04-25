На минувшей неделе в Литве за нарушение карантина и изоляции наказаны 111 человек

До этого, за два предыдущих уикенда полиции пришлось выписать штрафы 21 человеку.

С 7 ноября на три недели был введен карантин, поэтому в публичных местах можно собираться группами не более пяти человек, за исключением членов одной семьи, обязательно ношение защитных масок.

Также ограничено и количество людей в магазинах или местах обслуживания.

Кодекс административных правонарушений предусматривает за нарушение карантинных условий штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро, а для юридических лиц или прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро. В первый раз назначается половина минимального штрафа.