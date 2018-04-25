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На модернизацию трех аэропортов Литвы СИБ предоставляет кредит на 70 млн евро

Фото ltou.lt

Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставляет в кредит 70 млн евро на модернизацию трех литовских аэропортов.

СИБ и объединяющая три аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai подписали договор займа сроком на 15 лет, сообщил СИБ.

«Обновление инфраструктуры позволит Lietuvos oro uostai приспособиться к пассажиропотоку, который будет расти, как только пандемия COVID-19 будет взята под контроль», — сказал для пресс-релиза президент СИБ Хенрик Норман. 

По словам главы Lietuvos oro uostai Марюса Гельжиниса, инвестиции окупятся через 10-15 лет. 

Намечается обновить терминал Каунасского аэропорта, построить в Вильнюсе новый терминал отправления и обновить терминал прибытия. Кроме того, будут модернизированы аэродромы Каунасского, Палангского и Вильнюсского аэропортов, взлетно-посадочная полоса в Паланге, сообщает СИБ. 

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