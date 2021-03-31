На норковой ферме в Лаздияйском районе Литвы – очаг коронавируса

На норковой ферме в Лаздияйском районе Литвы, что у границы с Польшей, обнаружен новый очаг коронавируса – на этой ферме почти 12 тыс. зверьков.

Болезнь выявлена во вторник в четырех из пяти пробах, взятых на ферме, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба.