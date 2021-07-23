На новую систему дорожных сборов правительство должно выделить 35 млн евро

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Литовская дирекция автомобильных дорог до конца 2022 года намерена создать и внедрить электронную систему дорожных сборов. Под проект стоимостью 38 млн евро дирекция просит правительство предоставить кредит на сумму 34,8 млн евро. Еще 3,3 млн евро дирекция выделит из своих средств.

Система будет собирать сборы за пользование тяжелыми грузовыми автомобилями установленными правительством платными дорогами, чем будет проводиться в жизнь принцип дорожного сбора Европейского союза (ЕС) — «пользователь платит — загрязнитель платит». Новая система заменит нынешнюю систему электронных виньеток.

Новая плата будет зависеть не от времени поездки, а от расстояния.

Глава Дирекции автомобильных дорог Ремигиюс Липкявичюс говорит, что новая система вынудит перевозчиков оптимизировать маршруты — предприятиям придется думать, а стоит ли возвращаться порожняком, кроме того, предусмотрена диверсификация сбора в соответствии с евроклассом транспортного средства.

По словам Р. Липкявичюса, новая система будет честнее ныне действующей, прогрессивнее, она не будет дискриминировать перевозчиков.

«Скажем, если поездка из Латвии через Литву в Польшу, то зарубежное предприятие заправляется горючим в Латвии, проезжает через всю Литву 274 км по магистрали Via Baltica, купив дневную виньетку за 11 евро. Между тем вильнюсское предприятие, которое хочет проехать, скажем, 25 км, оно все равно покупает виньетку за 11 евро. Так где справедливость?» — рассуждал глава дирекции.

Изучив четыре альтернативных проекта, дирекция выбрала самую дешевую технологию — SmartPhone (38,11 млн евро). По мнению дирекции, она генерирует максимальную экономическую выгоду.

Кабмин в ближайшее время должен рассмотреть подготовленный Министерством финансов проект постановления о кредите из заимствованных от имени государства средств.

В документах, которые представлены в правительство, говорится, что проект окупится в течение двух лет.

Такая же система вскоре начнет действовать в Польше, она уже действует в Словакии и других странах Европы. Ею начинает интересоваться и Латвия, сказал Р. Липкявичюс.