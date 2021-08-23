На одном сжиженном газе Европе этой зимой не выехать

С учетом того, что запасы сократились до минимума за 10 с лишним лет, цены на газ в Европе нестабильны. «Европе необходимо пополнить запасы в хранилищах, но в условиях нынешней борьбы за поставки, похоже, рынок будет очень напряженным, если не увеличатся объемы поставок по газопроводам, — сказал Эйстейн Каллеклев, генеральный директор компании Flex LNG Ltd., в собственности которой находятся и танкеры для транспортировки СПГ. — Нам нужно подготовиться к очень нестабильной зиме с учетом погоды».

Тем временем Россия сокращает поставки газа в Европу через Украину (главный транзитный маршрут), и с поставками в Германию по газопроводу «Ямал-Европа», походящими через Беларусь и Польшу, также возникли проблемы после пожара на заводе ПАО «Газпром» в начале этого месяца.

На этой неделе в российском газовом гиганте, заявили о перегрузке из-за рекордного спроса за рубежом и в России, где ей необходимо пополнить запасы в хранилищах, чрезмерно сократившиеся прошлой зимой.

Добыча газа в Европе

Европа получает больше газа из России, чем от ведущих газодобывающих компаний континента, отмечает издание. В условиях сокращения добычи в Европе и возможного закрытия гигантского газового месторождения Гронинген в Нидерландах на три года раньше запланированного срока континент становится все более зависимым от нестабильного мирового газового рынка в закупках СПГ, необходимого для обогрева домов и освещения в зимний период.

Но дефицит газа в Азии означает, что страны от Китая до Японии и Кореи готовы платить больше, перехватывая даже запасы, находящиеся в испанских хранилищах, сообщает Bloomberg. Спрос на СПГ в Азии останется высоким до конца года, заявил Марк Джетвей, заместитель председателя правления российской компании-производителя СПГ ПАО «Новатэк», в ходе телеконфренции.

Проблемы связаны не только с повышением спроса. Поставки газа из Норвегии были прерваны в этом году из-за больших ремонтных работ после задержек, вызванных пандемией. Возникли проблемы и с производством СПГ, поскольку многочисленные терминалы в странах от Тринидада и Тобаго до Нигерии и Египта также работают недостаточно эффективно.

Объемы поставок восстановятся к зиме?

По словам Джессики Ул, финансового директора компании Royal Dutch Shell Plc, крупнейшего портфельного игрока на рынке СПГ, перебои в поставках не являются «долгосрочными структурными проблемами» и будут устранены.

По прогнозу аналитиков BloombergNEF, объемы поставок в Европу восстановятся в четвертом квартале за счет увеличения поставок из США, Омана и Австралии. Аналитики банка Morgan Stanley уже ожидают, что цены на газ в Европе снизятся по мере увеличения поставок СПГ на континент.

Октябрьская передышка

«Поскольку спрос в Азии достигает пика летом, осенью он начнет снижаться, поэтому, наконец, Европа может привлечь какую-то часть спотовых поставок СПГ, и это может дать Европе передышку в октябре, — сказал по телефону Рональд Смит, старший аналитик нефтегазового рынка из московской компании BCS Global Markets. — И если у нас будет очень теплый октябрь, мы сможем продолжать закачивать газ в хранилища».

Ценовой арбитраж между Европой и Азией по поставкам в октябре почти завершился, что, по мнению трейдеров, говорит о том, предпочтение будет отдано отправке большего количества партий в терминалы в Атлантике. Однако, скорее всего, это будет слишком поздно, чтобы европейские коммунальные службы смогли в достаточной степени пополнить запасы до того, как в Европе начнутся зимние холода и морозы.

«Северный поток — 2»

Кризис в Европе, связанный с дефицитом газа, может ослабнуть, когда начнется прокачка газа по спорному газопроводу «Северный поток — 2». Фьючерсы на газ в Европе упали на целых 12% в минувший четверг после того, как «Газпром» заявил, что в этом году по газопроводу будет поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

«Поставки по газопроводу „Северный поток — 2″ начнутся очень вовремя, несмотря на то, что в годовом исчислении дефицит европейских запасов газа по-прежнему значительно уменьшается, — сказал Тим Партридж (Tim Partridge), руководитель отдела эксплуатации и торговли консалтингового конгломерата DB Group. — Когда „Северный поток — 2″ будет введен в эксплуатацию в полном объеме, в расчетном сценарии „белого рыцаря» это может уменьшить дефицит поставок. Нельзя считать Россию страной, использующей энергию в качестве экономического или политического оружия».

В заявлении «Газпрома» указывается, что первая нитка будет готова к подаче первого газа «в любое время и сразу же, как только будут решены вопросы сертификации», и подача соответственно будет увеличена«, сказала Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Тем не менее, первоначальные объемы прокачки газа по первой нитке не разрешат кризис поставок, отмечает автор Bloomberg . Объем добычи у «Газпрома» в настоящее время ограничен, и первые объемы газа, прокачиваемые по «Северному потоку — 2», вероятно, будут нивелированы сокращением поставок через Украину с приоритетом заполнения хранилищ в Европе, запасы газа в которых сократились до минимума, сказал Джеймс Хакстепп, аналитик компании S&P Global Platts. В отношении европейских цен на газ на зиму он настроен оптимистично и ожидает, что прокачка газа по «Северному потоку — 2» начнется с октября.

И даже несмотря на то, что в октябре Европа собирается закупать больше СПГ, с ноября поставки снова сократятся, поскольку покупатели из Северо-Восточной Азии готовятся к пиковому зимнему отопительному сезону, сообщила лондонская консалтинговая компания Energy Aspects. В период с декабря по январь спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет на 2,8 миллиона тонн, в то время как предложение в регионе увеличится менее чем наполовину.

«Это означает, что региону потребуются более значительные объемы поставок из дополнительных источников, — говорится в аналитическом докладе Energy Aspects, опубликованном на прошлой неделе.