На Олимпиаде 2024 будут новые виды спорта

Фото paris2024.org @Paris 2024

Международный Олимпийский Комитет решил добавить в официальную программу летней Олимпиады-2024 в Париже четыре новых вида спортивных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Организаторы соревнований считают, что следующие летние Олимпийские Игры в Париже должны быть более «молодежными, городскими и гендерно-сбалансированными».

МОК приложит все усилия, чтобы количество выступающих мужчин и женщин было приблизительно одинаковым. Зрители смогут увидеть новые виды в программе летних Олимпийских играх в Париже: брейкданс; скалолазание; серфинг; скейтбординг.